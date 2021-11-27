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لأول مرة منذ ربع قرن.. الولايات المتحدة تُعين سفيرًا في السودان

02:35 م السبت 27 نوفمبر 2021
لأول مرة منذ ربع قرن.. الولايات المتحدة تُعين سفيرًا في السودان

الولايات المتحدة

وكالات:

رفعت واشنطن تمثيلها الدبلوماسي مع السودان من قائم بأعمال إلى سفير لأول مرة منذ ربع قرن.

وأفادت قناة "العربية" الإخبارية، السبت، بتعيين الدبلوماسي جون جودفري، سفيرا للولايات المتحدة في الخرطوم، ليصبح أول سفير أمريكي للبلاد منذ عام 1996 بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وتدهورت العلاقات بين البلدين بشكل مطرد مطلع التسعينيات، إثر دعم البشير جماعات متطرفة.

وفي عام 1993 صنفت الإدارة الأمريكية السودان من ضمن الدول الراعية للإرهاب، وظل اسمه على تلك القائمة حتى تسلم عبدالله حمدوك الحكومة، قبل سنتين.

كما علقت واشنطن لاحقا عمل سفارتها في الخرطوم عام 1996، وفي السنة التالية (1997) أصدر الرئيس الأمريكي الاسبق بيل كلينتون، أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات اقتصادية ومالية وتجارية شاملة على البلاد.

بيد أن الأمور تغيرت منذ عام 2019، وأطلقت واشنطن مجددا برنامج مساعدات للبلاد، كما رفعت اسمه عن قائمة الإرهاب.

الولايات المتحدة السودان جماعات متطرفة واشنطن بيل كلينتون

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