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السودان: الإفراج عن وزير شؤون مجلس الوزراء السابق وآخرين

02:27 م السبت 27 نوفمبر 2021
السودان: الإفراج عن وزير شؤون مجلس الوزراء السابق وآخرين

علم السودان

وكالات:

قالت وزارة الإعلام السودانية في بيان، السبت، إنه تم الإفراج عن وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني السابق خالد عمر يوسف، وآخرين بعد أقل من يوم على بدء إضراب عن الطعام.

وشمل إطلاق السراح حاكم ولاية الخرطوم السابق أيمن نمر، وعضو فريق مكافحة الفساد ماهر أبوالجوخ، بينما لا يزال العديد من السياسيين البارزين معتقلين.

ووقع قادة الجيش السوداني اتفاقاً سياسياً مع عبد الله حمدوك الأحد الماضي، يعيده إلى منصبه رئيساً لمجلس وزراء من الكفاءات، بعد عزل حكومته السابقة في 25 أكتوبر الماضي.

وينص الاتفاق على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، الذين احتجزوا خلال الإجراءات، ويعيد التأكيد على أن الوثيقة الدستورية الصادرة في 2019 هي المرجعية لعملية الانتقال السياسي، وفقاً لتفاصيل الاتفاق.

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