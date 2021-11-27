رئيس الجزائر: الانتخابات المحلية "آخر محطة لبناء دولة عصرية"

وكالات:

اعتبر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، السبت، أن الانتخابات المحلية الحالية، "آخر محطة لبناء الدولة العصرية"، واعداً بـ"دولة قوية اقتصادية تمنح الحرية للمواطن".

وقال تبون، في مؤتمر صحافي عقب التصويت في الانتخابات المحلية الجزائرية: "نبحث عن مؤسسات شرعية لا غبار عليها، وليس عليها أي شكوى بأن هناك تزويراً، وهذه نتيجة وصلنا إليها اليوم".

وأضاف: "المعارضة محترمة، والمهم ألّا نصل للعنف وأمور لا تحمد عقباها"، مشيراً إلى أن "هناك من يتخذ الديمقراطية شعاراً لتمرير أمور أخرى".

وفتحت مراكز الاقتراع في الجزائر، في الثامنة من صباح السبت (بالتوقيت المحلي)، أمام الناخبين لاختيار ممثليهم في أول انتخابات بلدية وولائية (مجالس المحافظات) تجرى بعد الحراك الشعبي الذي شهدته البلاد في فبراير 2019.

وتأتي هذه الانتخابات المبكرة قبل عام من انتهاء ولاية المجالس المحلية الحالية التي من المفترض أن تنتهي في نوفمبر القادم.