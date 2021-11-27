الرئيس الجزائري يعتزم زيارة تونس

الجزائر- (د ب أ):

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، السبت، عزمه القيام بزيارة دولة إلى تونس لتعزيز التشاور والتعاون بين البلدين، مؤكدا على احترامه للمعارضة السياسية.

وأوضح تبون، في تصريحات للصحافة على هامش قيامه بالتصويت في الانتخابات المحلية، أن زيارة رئيس الحكومة التونسية نجلاء بودن، إلى الجزائر يوم الخميس، تندرج في إطار " تبادل الزيارات، والأراء والتجارب"، مؤكدا أن هذا النوع من الزيارات سيتواصل.

كان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، قال في وقت سابق اليوم إن الزيارة المرتقبة للرئيس تبون، إلى تونس "ستأتي في أوانها"، واصفا زيارة رئيسة الحكومة التونسية إلى الجزائر بـ"المهمة"، و" الناجحة جدا"، أنها تأتي في إطار تعزيز التعاون بين البلدين.

من جهة أخرى، رد تبون، على المطالبين بمرحلة انتقالية بالقول إن الجزائر تمضي بثبات نحو "ترسيخ الديمقراطية الحقة وليس ديمقراطية العصابة والشعارات".

وأضاف "اليوم نبحث عن مؤسسات شرعية لا غبار عليها، وهو ما وصلنا إليه اليوم. هذه الانتخابات تهدف إلى ترسيخ ثقافة المواطنة في اختيار من يمثلنا. كما ستكون محطة مهمة في بناء دولة قوية اقتصاديا في كنف الحرية والديمقراطية".

كما دعا إلى الاختيار الأفضل والاكفأ من بين المرشحين، كاشفا عن عدم إجراء الاستحقاق الانتخابي في 9 بلديات من مجموع 1541 لعدم وجود قوائم للمرشحين.

وجدد الرئيس الجزائري احترامه للمعارضة السياسية والفكرية، مبرزا أنه لن يتم اللجوء للعنف للتعامل مع اولئك الذين يقومون بعرقلة عمل المؤسسات وسير الانتخابات.