العاصفة أروين تقطع الكهرباء عن عشرات الآلاف في بريطانيا

العاصفة أروين تقطع الكهرباء عن عشرات الآلاف في بري

لندن- (د ب أ):

اجتاحت العاصفة "أروين" بعض المناطق في بريطانيا، ما أسفر عن وفاة رجل، فضلًا عن انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف، وتضرر بعض المباني وسقطت أشجار بسبب الرياح "المدمرة".

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن مكتب الأرصاد الجوية قوله إن العاصفة صاحبتها رياح مدرة بسرعة بلغت 100 ميل في الساعة (160 كيلومترا في الساعة).

وبينما انتهي التحذير ذو اللون الأحمر من الطقس في الساعات الأولى من صباح السبت، قال مكتب الأرصاد إن التحذيرات باللون البرتقالي من خطورة الرياح لا تزال قائمة مع توقعات "بهبوب رياح قوية للغاية" في العديد من الأماكن.

ونصح المكتب المواطنين بتجنب السفر غير الضروري ، ووصف الرياح التي هبت خلال الليل بأنها "مدمرة" وأثرت على "مساحة شاسعة من المملكة المتحدة".

وفي ايرلندا الشمالية، لقي رجل حتفه عندما اصطدمت سيارته بشجرة سقطت بسبب العاصفة في مقاطعة أنتريم يوم الجمعة.

وقالت شركة توزيع الكهرباء "نورذرن باورجريد" إن أكثر من 55 ألفًا في مناطق نورثمبرلاند ودورام وتاين ووير عانوا من انقطاع الكهرباء.

ويعمل مهندسون على إعادة إمدادات الكهرباء أيضًا في اسكتلنجا وجنوب إنجلترا.