"أوميكرون" يعزل جنوب أفريقيا.. العالم ينتفض ضد متحور كورونا الجديد (تفاعلي)

كتبت- رنا أسامة:

انتفض العالم ضد متحور فيروس كورونا الجديد، مُعلنًا حالة طوارئ جوية وحظرًا للسفر وإغلاقًا للحدود أمام المُسافرين الوافدين من جنوب أفريقيا ودول مجاورة لها طالها "أوميكرون"، فيما تستمر وتيرة سريان الوباء صعودًا في بلدان القارة العجوز التي تستعد لجولة جديدة من قيود العزل وتدابير الوقاية الصارمة.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن النتائج الأولية تشير إلى أن المتحور الجديد الذي رُصد لأول مرة في جنوب أفريقيا، الأشد عدوى بين كل متحورات كورونا التي ظهرت حتى الآن، وصنّفته كمتحور "مثير للقلق".

وفي حين حذّرت المنظمة من الإسراع إلى فرض قيود على السفر وأوصت باتباع "نهج علمي قائم على المخاطر"، سارع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول عربية وآسيوية لإغلاق الحدود وحظر الطيران الجوي من وإلى جنوب القارة السمراء.

يأتي ذلك فيما سجّلت 5 دول على الأقل، هي جنوب أفريقيا وبتسوانا وهونج كونج وإسرائيل وبلجيكا، إصابات محدودة بالمتحور الذي يخشى العلماء أن يكون أكثر قدرة على الانتشار وأكثر مقاومة للقاحات كوفيد المُعتمدة.

في التقرير التفاعلي التالي، يستعرض "مصراوي" الإجراءات التي اتخذها العالم لمواجهة المتحور الأفريقي المُقلق: