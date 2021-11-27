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نيوزيلندا تحظر دخول المسافرين من 9 دول أفريقية بسبب "أوميكرون"

11:42 ص السبت 27 نوفمبر 2021
نيوزيلندا تحظر دخول المسافرين من 9 دول أفريقية بسبب "أوميكرون"

نيوزيلندا

ولينجتون- (د ب أ):

تعتزم نيوزيلندا بداية من يوم الاثنين حظر دخول أراضيها على المسافرين القادمين من تسع دول أفريقية، باستثناء مواطنيها العائدين لبلادهم، في محاولة لوقف انتشار المتغير الجديد من فيروس كورونا المستجد.

وقال الوزير المسؤول عن مكافحة وباء كوفيد-19، كريس هيبكنز: "تتخذ الحكومة نهجا احترازيا في التعامل مع جنوب أفريقيا، وناميبيا، وزيمبابوي، وبوتسوانا، وليسوتو، وإسواتيني، وسيشل، ومالاوي، وموزمبيق، كدول ذات خطورة مرتفعة، من أجل الحد من فرص دخول المتغير أوميكرون نيوزيلندا."

وأضاف الوزير: "يعني هذا أنه بداية من الساعة 11:59 منتصف ليل الأحد، سيسمح فقط لمواطني نيوزيلندا القادمين من هذه الدول بالدخول".

وسيتعين على المواطنين العائدين الخضوع لفحوص، والدخول في عزل صحي يخضع للرقابة لمدة 14 يوما . وأكد الوزير أن المتغير الجديد لم يدخل نيوزيلندا بعد، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

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