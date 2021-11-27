اليونان تفرض قواعد صارمة على السفر من دول جنوب أفريقيا

أثينا- (د ب أ):

ردا على ظهور سلالة "أوميكرون" الجديدة من فيروس كورونا، التي تحمل "عددا كبيرا للغاية من التحورات"، أعلنت وزارة الصحة اليونانية عن سلسلة جديدة من القيود، فيما يتعلق بالسفر، من دول، في جنوب القارة الأفريقية، التي تم رصد السلالة الجديدة فيها، في بادئ الأمر.

وذكرت صحيفة "كاتيميريني" اليونانية، السبت، أنه في أعقاب توصيات من اللجنة الصحية، التي تقدم مشورات للحكومة بشأن فيروس كورونا، فإن تلك الإجراءات ستطبق، اعتبارا من الساعة السادسة، صباح اليوم، وتتعلق بدخول المسافرين من بوتسوانا وناميبيا وليسوتو وزيمبابوي وموزبيق وإسواتيني وزامبيا ومالاوي.

كان قد تم رصد المتحور الجديد، أولا، في بوتسوانا، بينما تم العثور على حالات أخرى، في جنوب القارة الأفريقية. بالإضافة إلى ذلك، فإن رصد هذا المتحور، في بلجيكا أمس الجمعة، دفع دول الإتحاد الأوروبي لفرض قيود على السفر إلى دول جنوب القارة الأفريقية.

وطبقا للإجراءات المُعلن عنها في اليونان، يتم السماح لجميع اليونانيين والأجانب، الذين يصلون من دول جنوب القارة الأفريقية، بدخول البلاد، فقط من أجل السفر الضروري للغاية، شريطة إجراء اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل "بي.سي.آر" للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، قبل 72 ساعة من دخولهم، بغض النظر عن وضعهم فيما يتعلق بالتطعيم ضد فيروس كورونا.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن أحد الشروط الضرورية للدخول هو إصدار تصريح من السفارة أو القنصلية اليونانية أو من السلطات القنصلية لدول أخرى، تمثل اليونان، حال عدم وجود بعثة دبلوماسية يونانية هناك.

وقفزت حالات الإصابة بفيروس كورونا في اليونان إلى 6602، مقابل 6565، يوم الخميس، بينما ارتفعت الوفيات إلى 17 ألف و779، بعد أن توفي 86 مريضا آخر، في الساعات الـ24 الماضية.