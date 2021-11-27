للمرة الثانية.. كورونا يُرجئ مؤتمر وزراء منظمة التجارة العالمية

جنيف- (أ ف ب):

أرجأت منظمة التجارة العالمية يوم الجمعة، في اللحظة الأخيرة أول مؤتمر وزاري لها منذ 4 سنوات، بسبب ظهور متحور كورونا الجديد "أوميكرون" المثير للقلق، ما يحبط الآمال بإعادة إطلاق أعمال المنظمة.

وبعد اجتماع طارئ، اتفق أعضاء منظمة التجارة العالمية البالغ عددهم 164، على تأجيل المؤتمر الوزاري الثاني عشر "إلى أجل غير مسمى" في أعقاب انتشار المتحور أوميكرون، "التي دفعت حكومات كثيرة إلى فرض قيود مشددة على السفر، ما سيمنع العديد من الوزراء من التوجه إلى جنيف"، وفق ما قالت المنظمة.

ومنظمة التجارة العالمية هي أول منظمة دولية في جنيف تتحمل تبعات ظهور المتحور أوميكرون، الذي رصِد بادئ الأمر بجنوب أفريقيا، وصنفته منظمة الصحة العالمية على أنه "مقلقة" قبل ساعات قليلة من تأجيل الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة.

وكان مفترضا أن يشارك في المؤتمر 4 آلاف شخص، من 30 نوفمبر الجاري إلى 3 ديسمبر المقبل.

وكان هذا المؤتمر الوزاري مقررا عقده بادئ الأمر في كازاخستان في يونيو 2020، لكنّه أرجئ بعد ظهور أولى الإصابات بكوفيد نهاية 2019.