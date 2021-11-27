Masrawy logo white

بلينكن يدعو إلى مفاوضات عاجلة إزاء التصعيد في إثيوبيا

10:17 ص السبت 27 نوفمبر 2021
بلينكن يدعو إلى مفاوضات عاجلة إزاء التصعيد في إثيوبيا

نيد برايس

وكالات:

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن الوزير أنتوني بلينكن يشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد العسكري بإثيوبيا ويدعو إلى إجراء مفاوضات عاجلة بشأن الأزمة.

جاءت هذه التصريحات بعد ساعات من ظهور رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على جبهة القتال مع الجيش الوطني.

وذكر برايس في بيان أدلى به في وقت متأخر الجمعة "عبّر الوزير بلينكن عن قلقه البالغ إزاء مؤشرات التصعيد العسكري المقلق في إثيوبيا، وشدد على الحاجة إلى التحرك العاجل لإجراء مفاوضات".

نيد برايس وزارة الخارجية الأمريكية مفاوضات آبي أحمد الجيش الاثيوبي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
899

إصابات اليوم

63

وفيات اليوم

741

متعافون اليوم

353923

إجمالي الإصابات

20172

إجمالي الوفيات

294354

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا