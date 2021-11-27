بلينكن يدعو إلى مفاوضات عاجلة إزاء التصعيد في إثيوبيا

وكالات:

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن الوزير أنتوني بلينكن يشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد العسكري بإثيوبيا ويدعو إلى إجراء مفاوضات عاجلة بشأن الأزمة.

جاءت هذه التصريحات بعد ساعات من ظهور رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على جبهة القتال مع الجيش الوطني.

وذكر برايس في بيان أدلى به في وقت متأخر الجمعة "عبّر الوزير بلينكن عن قلقه البالغ إزاء مؤشرات التصعيد العسكري المقلق في إثيوبيا، وشدد على الحاجة إلى التحرك العاجل لإجراء مفاوضات".