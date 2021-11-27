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وزير الخارجية الأمريكي يبدأ بعد غد جولة أوروبية لحضور اجتماعات أمنية

09:04 ص السبت 27 نوفمبر 2021
وزير الخارجية الأمريكي يبدأ بعد غد جولة أوروبية لحضور اجتماعات أمنية

انتوني بلينكن

واشنطن- (أ ش أ):
يبدأ وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن جولة إلى لاتفيا والسويد بعد غد الاثنين وحتى الخميس المقبل للمشاركة في اجتماعات أمنية ولتأكيد الشراكة القوية والعمل معا لتحقيق الأهداف المشتركة.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان نشرته عبر موقعها الالكتروني، اليوم السبت - أن بلينكن يستهل جولته بزيارة ريجا عاصمة لاتفيا، حيث يلتقي الرئيس إيجلز ليفيتس ورئيس الوزراء كريسجانيس كارينز ووزير الخارجية إدجار رينكيفيكس لتأكيد الشراكة القوية بين لاتفيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأثناء وجوده في ريجا، يعقد وزير الخارجية الأمريكي اجتماعات ثنائية مع نظرائه من الحلفاء ويحضر اجتماع وزراء خارجية الناتو للتشاور مع الحلفاء بشأن القضايا المحورية في حلف الناتو وأمن المجتمع عبر الأطلسي.

وفي الأول من ديسمبر المقبل، يتوجه بلينكن إلى ستوكهولم عاصمة السويد، لحضور المجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

ومن المقرر أن يناقش الوزراء خلال المجلس المخاوف بشأن البيئة الأمنية في منطقة أوروبا وأوراسيا والحاجة إلى تعزيزها من خلال التمسك بمباديء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

ويلتقي وزير الخارجية الأمريكي أيضا المسؤولين السويديين لمناقشة أهمية العلاقة الأمريكية-السويدية والعمل معا لتحقيق الأهداف المشتركة.​

هذا المحتوى من

Asha
انتوني بلينكن جولة أوروبية اجتماعات أمنية الولايات المتحدة

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