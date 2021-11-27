الهند تسجل 8318 إصابة جديدة بفيروس كورونا و465 حالة وفاة

نيودلهي- (د ب أ):

سجلت الهند 8318 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10976 حالة تعافي، فضلا عن 465 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، حسبما ذكرت وزارة الصحة الاتحادية صباح اليوم السبت.

ووصلت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الهند إلى 34 مليونا و563 ألفا و749 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة أن عدد الحالات النشطة ارتفع إلى 107019 وهو أقل عدد منذ 541 يوما ، وأشارت إلى أن "الحالات النشطة تمثل أقل من 1 % من الحالات الاجمالية، وتمثل حاليا 31ر0% وهي أقل نسبة منذ مارس 2020".