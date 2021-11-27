Masrawy logo white

الهند تسجل 8318 إصابة جديدة بفيروس كورونا و465 حالة وفاة

08:58 ص السبت 27 نوفمبر 2021
الهند تسجل 8318 إصابة جديدة بفيروس كورونا و465 حالة وفاة

أرشيفية

نيودلهي- (د ب أ):
سجلت الهند 8318 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10976 حالة تعافي، فضلا عن 465 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، حسبما ذكرت وزارة الصحة الاتحادية صباح اليوم السبت.

ووصلت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الهند إلى 34 مليونا و563 ألفا و749 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة أن عدد الحالات النشطة ارتفع إلى 107019 وهو أقل عدد منذ 541 يوما ، وأشارت إلى أن "الحالات النشطة تمثل أقل من 1 % من الحالات الاجمالية، وتمثل حاليا 31ر0% وهي أقل نسبة منذ مارس 2020".

الهند فيروس كورونا حالات وفاة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
899

إصابات اليوم

63

وفيات اليوم

741

متعافون اليوم

353923

إجمالي الإصابات

20172

إجمالي الوفيات

294354

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا