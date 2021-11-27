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"جونز هوبكنز": إصابات كورونا حول العالم ترتفع إلى أكثر من 260 مليون حالة

07:32 ص السبت 27 نوفمبر 2021
"جونز هوبكنز": إصابات كورونا حول العالم ترتفع إلى أكثر من 260 مليون حالة

أرشيفية

واشنطن- (أ ش أ):
أفادت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 260 مليونا و642 ألفا و943 حالة.

وقالت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، صباح اليوم السبت، إن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و188 ألفا و937 وفاة.

وأضافت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 48.1 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.5 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بحوالي 22 مليون حالة.

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Asha
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