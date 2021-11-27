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كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 4 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

06:30 ص السبت 27 نوفمبر 2021
كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 4 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

سول- (د ب أ):
ارتفعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية إلى أكثر من 4 آلاف إصابة جديدة، يوم السبت، لتعمق المخاوف من إمكانية تزايد انتشار كوفيد-19 في ظل نظام العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية.

وسجلت كوريا الجنوبية 4068 إصابة جديدة بكوفيد-19، من بينها 4045 إصابة محلية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 436968، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

كما أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 52 حالة وفاة إضافية بالفيروس لترتفع حصيلة الوفيات إلى 3492 وفاة.​

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