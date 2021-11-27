متحور كورونا الجديد.. المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض يؤكد خطورة "أوميكرون"

بروكسل- (د ب أ):

قال المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، إن البيانات الأولية تظهر أن السلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا هي "السلالة الأكثر تحولًا التي يتم اكتشافها بأعداد كبيرة خلال تفشي الوباء حتى الآن، الأمر الذي يثير مخاوف جادة من أنها قد تقلص فعالية اللقاحات ويزيد خطر الإصابة مجددا".

يأتي موقف المركز الأوروبي ليؤكد تقييم مشابه من منظمة الصحة العالمية.

وأوصت أندريا أمون مدير المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها بوضع أولية لسد فجوة التطعيمات ودراسة إعطاء جرعات معززة لكل البالغين وإعادة فرض تنفيذ "تدخلات غير دوائية" من بينها ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

وكانت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي قد وافقت على تعليق رحلات الطيران من سبع دول بمنطقة الجنوب الأفريقى، من أجل احتواء السلالة الجديدة التي ربما تكون أكثر خطورة من فيروس كورونا.

واقترحت المفوضية الأوروبية تفعيل ما يطلق عليه بآلية "مكابح الطوارئ" لقواعد السفر المشتركة للتكتل بشأن فيروس كورونا في وقت سابق يوم الجمعة. وتم التوقيع على الخطوة من جانب الدول الأعضاء في غضون ساعات.

يذكر أن الدول المعنية هي بوتسوانا وإسواتيني، ليسوتو، وموزمبيق، وناميبيا، وجنوب أفريقيا، وزيمبابوي.