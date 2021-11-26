بايدن يرجح التحدث مع بوتين ونظيره الأوكراني بشأن "التوتر الحدودي" بين موسكو وكييف

وكالات:

رجح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، التحدث مع الرئيسين الروسي والأوكراني، فلاديمير بوتين، وفلاديمير زيلنسكي، بشأن "التوتر الحدودي" بين موسكو وكييف.

وأكد بايدن، حسبما نقلت عنه فضائية العربية، اليوم الجمعة أن "الولايات المتحدة تشدد على التزامها بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".

حذر الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ، روسيا من "استخدام القوة ضد أوكرانيا"، مشيرا إلى أن ذلك "سيكلف ثمنا" في حال "قيام" الطرف الروسي بهذا الأمر.

وقال ستولتنبيرغ، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة في بروكسل، إن وزراء خارجية دول الناتو سيبحثون خلال اجتماع يوم 30 نوفمبر في ريغا "زيادة روسيا من تعداد قواتها في أوكرانيا ومحيطها".

وتابع أن "هذه هي المرة الثانية في السنة حينما" يرى الناتو "حشدا غير اعتيادي للقوات الروسية في المنطقة" بما يشمل دبابات ومدفعية وطائرات مسيرة وقوات جاهزة للقتال.

واعتبر أن ما وصفه بتكثيف روسيا النشاط العسكري قرب الحدود مع أوكرانيا "غير مبرر بأي شيء ويؤجج التوتر"، داعيا الطرف الروسي إلى "إبداء الشفافية".