الولايات المتحدة تغلق الحدود أمام مسافرين من 8 دول إفريقية بسبب متحور "أوميكرون"

وكالات:

أعلن البيت الأبيض، أنه تقرر إغلاق حدود الولايات المتحدة، أمام المسافرين من 8 دول إفريقية بسبب متحور "أوميكرون"، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد، المكتشفة في جنوب إفريقيا "مقلقة"، مشيرة إلى أنه خامس متحور منذ ظهور الفيروس.

وأطلقت الصحة العالمية، اليوم الجمعة على المتحور الجديد لكورونا الذي ظهر في جنوب إفريقيا اسم "أوميكرون".

في تطور جديد لأزمة فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19"، تشهد جنوب أفريقيا ظهور متحور وصفه العلماء بأنه "أكثر خطورة" مما سبقه، مما سبب قلقًا عالميًا وتوقعات بارتفاع عدد الإصابات خلال الفترة المقبلة.

أمس الخميس، أكدت جنوب إفريقيا، اكتشاف السلالة الجديدة معتبرة إياه مثيرًا للقلق.

وقال البروفيسور توليو دي أوليفيرا، مدير مركز الاستجابة الوبائية والابتكار في جنوب أفريقيا، في مؤتمر صحفي: "للأسف، اكتشفنا متحور جديد مثير للقلق في جنوب إفريقيا"، وفق "فرانس برس".

وأضاف دي أولفيرا، أن هناك "مجموعة غير عادية من الطفرات" وأنها "مختلفة تماما" عن المتحورات الأخرى التي انتشرت.

واستطرد: "لقد فاجأنا هذا المتحور، فقد حقق قفزة كبيرة في التطور وطفرات أكثر بكثير من التي توقعناها".