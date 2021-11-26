رئيس وزراء إثيوبيا بزي عسكري على جبهة القتال وسط تقدم قوات تيجراي نحو العاصمة

نيروبي - (د ب أ):

ذكر التليفزيون الحكومي الإثيوبي أن رئيس الوزراء آبي أحمد ظهر اليوم الجمعة على خط المواجهة للكفاح المسلح ضد جبهة تحرير شعب تيجراي اليوم الجمعة.

وقال آبي، مرتديا زيا عسكريا كاملا، إن معنويات الجيش مرتفعة وأن العدو ليس لديه فرصة، وذلك في مقطع مصور قصير انتشر أيضا على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

كان آبي، الحائز على جائزة نوبل للسلام، قد سلم الأربعاء الماضي مهام الحكومة اليومية إلى نائبه كي يسمح لنفسه بالتوجه للخطوط الأمامية، وأن يظهر دعمه شخصيا للقوات الحكومية على خط المواجهة.

كان الصراع بين الحكومة المركزية وجبهة تحرير شعب تيجراي، الذي اندلع في إقليم تيجراي قبل نحو عام، قد امتد لأنحاء أخرى من تلك الدولة متعددة العرقيات.

وتتعرض الآن إثيوبيا، التي طالما اعتبرت ركيزة الاستقرار في منطقة شديدة الاضطراب، لإمكانية اندلاع حرب أهلية شاملة أو حتى التفكك.

وتتقدم جبهة تحرير شعب تيجراي، إلى جانب جيش تحرير أورومو، وهو جماعة متمردة أخرى، صوب العاصمة أديس أبابا. بينما لم تحرز محاولات من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي للوساطة أي تقدم حتى الآن.

ويتعرض آبي لانتقادات شديدة جراء أفعاله في تيجراي، ويُتهم بارتكاب جرائم حرب وفرض حصار فعلي على الإقليم. ودفع الصراع بالإقليم الواقع في شمال البلاد إلى أزمة إنسانية بالغة الخطورة .