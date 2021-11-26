وزير خارجية إيطاليا: المعاهدة مع فرنسا ستعزز الاتحاد الأوروبي بأسره

روما - (أ ش أ):

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الجمعة إن المعاهدة التي تم توقيعها مع فرنسا ستعزز الاتحاد الأوروبي بأسره.

وأضاف دي مايو - عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية (أكي) - أنه بذلك أصبحت العلاقات الثنائية بين البلدين أكثر تنظيما، مشيرا إلى الحرص على تقدم المشروع الأوروبي، وتقوية الروابط لتعزيز الاتحاد كله.

ولفت وزير الخارجية الإيطالي إلى أن بعض أهم التحديات التي يجب أن تواجهها بلاده وفرنسا معًا، هي الدفاع الأوروبي المشترك، والتعافي الاقتصادي بعد وباء كورونا، والأمن في منطقة المتوسط، والملف الليبي والهجرة".

كان رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد وقعا، في وقت سابق اليوم، على معاهدة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين والمعروفة باسم (معاهدة كويرينالي)، وذلك بحضور الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا؛ بهدف هيكلة العلاقات بين روما وباريس على غرار (معاهدة الإليزيه) بين فرنسا وألمانيا التي تعود لعام 1963.