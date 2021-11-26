مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية يعقد جلسة مشاورات سياسية بداكار

القاهرة - (أ ش أ):

ترأس السفير شريف عيسى، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، جولة المشاورات السياسية على المستوى دون الوزاري بين مصر والسنغال والتي استضافتها داكار.

وذكرت وزارة الخارجية اليوم /الجمعة/ أن بيير فاي Pierre Faye نائب سكرتير عام وزارة الخارجية السنغالية، افتتح أعمال جلسة المشاورات السياسية، بينما ترأسها السفير السنغالي ستيفان سيلفان سامبو Stephan Sylvian SAMBOU مدير الإدارة الأفريقية والمعني بملفي الاتحاد الإفريقي والإيكواس.

وتناولت المشاورات سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خاصةً في مجال الاستثمار والتبادل التجاري والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، فضلاً عن قضايا السلم والأمن في القارة والتنسيق المشترك والمستمر في القضايا الإقليمية والقارية والدولية.

كما بحث الجانبان نقل الخبرات المصرية المُكتسبَة إبان رئاستها للاتحاد الأفريقي خلال عام 2019 إلى الجانب السنغالي الذي سيتولى رئاسة الاتحاد مطلع العام المقبل 2022.

ومن جانبه، أكد مساعد وزير الخارجية ،خلال المباحثات، على استعداد مصر والتزامها الكامل بالعمل مع كافة مؤسسات الدولة السنغالية لتحقيق الأمن والاستقرار في القارة بما يضمن تحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية الاقتصادية والاجتماعية.

ومن جانبه، أشاد السفير السنغالي Sambou بالتجربة المصرية لرئاسة الإتحاد الأفريقي، معرباً عن تطلع بلاده إلى الاستفادة من الخبرة المصرية في هذا المجال، فضلاً عن التعاون الثنائي في مختلف المناحي السياسية والاقتصادية والثقافية وإعداد وتدريب الكوادر البشرية.

وأكد على أهمية استمرار التعاون الوثيق في الملفات الثنائية والقارية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وعلى المستوى الثنائي، تم استعراض الدورات التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية للدول الأفريقية وإمكانية استفادة السنغال من هذه الدورات، خاصةً في مجال بناء القدرات والتدريب والمجالات الشرطية والفنية وقطاعي الاتصالات والزراعة، فضلًا عن فتح المجال أمام الشركات المصرية للدخول إلى السوق السنغالي والاستفادة من الخبرة المصرية في قطاعات السياحة والصحة والإسكان والطرق.

وتم الإتفاق على استمرار التنسيق الوثيق بين الجانبين المصري والسنغالي في مختلف المجالات، وكذلك عقد الجولة الثانية من المشاورات في القاهرة.