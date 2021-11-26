طائرة حكومية سويسرية تترك الوزير المتجه للصين عالقا في موسكو

برن/ موسكو - (د ب أ):

تم تحويل مسار طائرة حكومية سويسرية تقل وزير الخارجية إجنازيو كاسيس إلى موسكو بسبب مشاكل فنية حيث كانت الطائرة متجهة فى الأصل إلى الصين ، وذلك وفقا لتغريدة نشرتها وزارة الخارجية السويسرية على تويتر.

وقالت التغريدة إن الفنيين يعملون لتحديد ما إذا كان من الممكن مواصلة الرحلة إلى الصين.

وصرح المسؤولون فى الوزارة لوكالة الأنباء السويسرية (كيستون-إس دي إيه)، أنه بعد التوقف المقرر للتزود بالوقود في نوفوسيبيرسك بسيبيريا، أجبرت الصعوبات الفنية الطيار على العودة إلى نوفوسيبيرسك.

ثم توجهت الطائرة إلى موسكو، ولم يواجه الركاب أي خطر.