Masrawy logo white

طائرة حكومية سويسرية تترك الوزير المتجه للصين عالقا في موسكو

07:23 م الجمعة 26 نوفمبر 2021
طائرة حكومية سويسرية تترك الوزير المتجه للصين عالقا في موسكو

أرشيفية

برن/ موسكو - (د ب أ):

تم تحويل مسار طائرة حكومية سويسرية تقل وزير الخارجية إجنازيو كاسيس إلى موسكو بسبب مشاكل فنية حيث كانت الطائرة متجهة فى الأصل إلى الصين ، وذلك وفقا لتغريدة نشرتها وزارة الخارجية السويسرية على تويتر.

وقالت التغريدة إن الفنيين يعملون لتحديد ما إذا كان من الممكن مواصلة الرحلة إلى الصين.

وصرح المسؤولون فى الوزارة لوكالة الأنباء السويسرية (كيستون-إس دي إيه)، أنه بعد التوقف المقرر للتزود بالوقود في نوفوسيبيرسك بسيبيريا، أجبرت الصعوبات الفنية الطيار على العودة إلى نوفوسيبيرسك.

ثم توجهت الطائرة إلى موسكو، ولم يواجه الركاب أي خطر.

إجنازيو كاسيس طائرة سويسرية موسكو

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
899

إصابات اليوم

63

وفيات اليوم

741

متعافون اليوم

353923

إجمالي الإصابات

20172

إجمالي الوفيات

294354

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • بث مباشر.. حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدورة 43

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا