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عمان تمنع دخول غير الأردنيين القادمين من عدة دول إفريقية بسبب متحور جديد لكورونا

06:35 م الجمعة 26 نوفمبر 2021
عمان تمنع دخول غير الأردنيين القادمين من عدة دول إفريقية بسبب متحور جديد لكورونا

فيروس كورونا

عمّان - (أ ش أ):

قررت وزارة الداخلية الأردنية، اليوم الجمعة، منع دخول غير الأردنيين القادمين من دول (جنوب إفريقيا، وليسوتو، وزيمبابوي، وموزمبيق، ونامبيا، وإسواتيني، وبتسوانا) إلا بعد مرور 14 يوما على مغادرتهم لهذه الدول إلى دول أخرى لا يتواجد فيها المتحور الجديد لفيروس كورونا (B.1.1.529)، وذلك اعتبارا من بعد غد الأحد.

وأشارت الوزارة- وفقا لوكالة أنباء الأردن (بترا)- إلى أنه سيتم حجر الأردنيين القادمين من هذه الدول حجرا مؤسسيا لمدة 14 يوما، وعلى نفقتهم الخاصة وبغض النظر عن نتيجة فحصهم من الكورونا في المطارات الأردنية أو في الدول القادمين منها.

وأوضحت أن القرار جاء بناء على توصية وزارة الصحة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية بحق القادمين من تلك الدول نظرا لظهور متحور جديد لفيروس كورونا (B.1.1.529) في جنوب إفريقيا وفي بعض الدول المجاورة لها، والذي يُعتقد أنه أسرع انتشارا من المتحور (دلتا) السائد حاليا في الأردن وفي معظم دول العالم وللحد من دخول هذا المتحور الجديد إلى البلاد.

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