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المفوضية الأوروبية ترغب في تعليق رحلات الطيران من دول منطقة الجنوب الإفريقى

06:28 م الجمعة 26 نوفمبر 2021
المفوضية الأوروبية ترغب في تعليق رحلات الطيران من دول منطقة الجنوب الإفريقى

أرشيفية

بروكسل - (د ب أ):

اقترحت المفوضية الأوروبية أن تفعّل الدول الأعضاء "مكابح الطوارئ" في قواعد السفر المشتركة المتعلقة بفيروس كورونا لوقف جميع الرحلات الجوية من الدول الواقعة بمنطقة الجنوب الأفريقى .

وقالت رئيسة الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أورزولا فون دير لاين، في بيان صحفي اليوم الجمعة ، إن هذا الحظر يجب أن يظل ساريا "إلى أن نفهم واضح للخطر الذي تمثله هذ السلالة الجديدة " بي .ون .ون .529 " وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يخضع المسافرون العائدون من المنطقة لقواعد الحجر الصحى الصارمة.

وذكرت فون دير لاين أنه: "من المهم أن نتصرف الآن جميعا في أوروبا بسرعة وحسم وضمن وحدة".

وما زال العلماء يحاولون تحديد ما إذا كانت السلالة، التي يطلق عليها اسم " بى . ون . ون 529 " ، أشد عدوى أو فتكا من السلالات السابقة. وما تبين هو أن لديها عددا يفوق أي سلالة أخرى من التحوارات.

المفوضية الأوروبية مكابح الطوارئ قواعد السفر

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