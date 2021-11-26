بلجيكا: اكتشاف إصابة وافدة بالسلالة المتحورة الجديدة من فيروس كورونا

بروكسل - (د ب أ):

أكدت بلجيكا اليوم الجمعة، أنها اكتشفت حالة إصابة واحدة بالسلالة المتحورة الجديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لدى شخص كان قد سافر إلى خارج البلاد، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن وزير الصحة فرانك فاندنبروك قوله للصحفيين، إنه تم الكشف عن السلالة المتحورة في شخص غير مطعم كانت نتيجته إيجابية عندما خضع لفحص كوفيد 19 لأول مرة يوم 22 نوفمبر الجاري. ودفع ظهور السلالة الجديدة الاتحاد الأوروبي للتوصية اليوم الجمعة بتعليق، السفر الجوي من المنطقة.

كما أصدرت بلجيكا اليوم الجمعة، مجموعة جديدة من الخطوات لمكافحة النمو المتصاعد لحالات كوفيد 19 ، ومن بين ذلك إغلاق الملاهي الليلية لمدة ثلاثة أسابيع وتقييد تنظيم الحفلات الخاصة.

وقال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو إنه يجب على المطاعم والحانات قصر الجلوس على طاولة واحدة على ستة أشخاص فقط، وإغلاقها بحلول الساعة الحادية عشرة مساء. وقال أيضا أنه سيتم منع الجمهور من حضور المناسبات الرياضية في الصالات المغلقة.