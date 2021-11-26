الاتحاد الأوروبي يهنىء مصر على افتتاح طريق الكباش
القاهرة - أ ش أ
وجه وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة اليوم الجمعة، التهنئة لمصر على افتتاح طريق الكباش بمحافظة الأقصر خلال الاحتفالية الضخمة التي شهدها العالم الليلة الماضية.
وقال الوفد الأوروبي - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر "- "تهانينا على الحدث الرائع في الأقصر - صنع طريق الكباش متحفًا واسعًا مفتوحاً ومقصداً سياحياً".
كما هنأت سفارة إسبانيا بالقاهرة مصر على المناسبة ذاتها، حيث كتبت على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " مبروك لمصر على افتتاح طريق الكباش بالأقصر.
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