ضبط حاوية بداخلها بضائع وأصناف محظور دخولها للبلاد بميناء بورسعيد

كتب- علاء عمران:

أحبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، محاولة تهريب بضائع وأصناف محظور دخولها للبلاد داخل إحدى الحاويات عبر ميناء بورسعيد.

أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائي بإدارة شرطة موانئ بورسعيد بالاشتراك مع الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بقطاع أمن المنافذ وصول حاوية إلى ميناء غرب بورسعيد قادمة على متن باخرة من إحدى الدول مشمولها أمتعة شخصية لصالح (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الدقهلية).

وأضافت التحريات احتواء الحاوية على أصناف مخالفة ومحظور دخولها للبلاد بقصد تهريبها بطريقة غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المختصة تم تشكيل لجنة (أمنية - جمركية) لتفتيش مشمول الحاوية في حضور مندوب عن صاحب الشأن.

أسفرت أعمالها عن ضبط كميات من الأصناف والبضائع غير مثبته بمستندات الرسالة عبارة عن (166 قطعة أجهزة تدخين إلكترونية ومستلزماتها – 1670 قطعة مستحضرات تجميل مختلفة الأنواع – 48 قطعة شعر مستعار) مخبأة داخل أجهزة تكييف وشاشات تلفاز بالإضافة للمشمول الأصلي بالمخالفة للقانون.

بسؤال مندوب صاحب الشأن أقر بصحة الواقعة، ونفى علمه بوجود تلك الأصناف المخالفة ضمن مشمول الرسالة.

قدرت قيمة الضرائب والرسوم والتعويض الجمركي والغرامات المستحقة (180,346 ألف جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.