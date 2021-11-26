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ما مدى فعالية لقاحات كورونا ضد السلالة الجديدة؟

12:46 م الجمعة 26 نوفمبر 2021
ما مدى فعالية لقاحات كورونا ضد السلالة الجديدة؟

لقاح كورونا

جوهانسبرج - (د ب أ):

ذكر عالم الفيروسات الجنوب أفريقي شابير مادهي أنه من المرجح أن اللقاحات الحالية ضد كوفيد-19 توفر درجة محدودة من الوقاية ضد السلالة الجديدة من كوفيد-19 الذي ظهر في جنوب القارة الأفريقية.

وعن فعالية اللقاحات ضد السلالة ، المعروفة الآن باسم B.1.1.529 ، قال مادهي في تصريحات لقناة "ايه ان سي ايه" التلفزيونية في جوهانسبرج اليوم الجمعة "نحن مازلنا نفكر في الحصول على قدر معقول من الوقاية".

غير أنه قال إنه من المرجح أن تكون الجرعات أقل فعالية.

ويخشى العلماء من أن السلالة الجديدة يمكن أن تكون شديدة العدوى بسبب عدد كبير على نحو استثنائي من الطفرات ومن المرجح أن تخترق الدرع الوقائي للقاحات بشكل أكثر سهولة.

وجاءت تصريحاته فيما تقيد العديد من الحكومات بينها بريطانيا وإسرائيل وإيطاليا وألمانيا والنمسا، السفر الجوي لبعض الدول في جنوب القارة الأفريقية.

ومن ناحية أخرى، يحقق العلماء في المدى الذي يمكن أن تؤثر فيه السلالة الجديدة على عمليات التشخيص والعلاجات وحملات التطعيم.

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