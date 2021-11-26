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ألمانيا تصنف جنوب أفريقيا كمنطقة متحور كورونا

11:38 ص الجمعة 26 نوفمبر 2021
ألمانيا تصنف جنوب أفريقيا كمنطقة متحور كورونا

وزير الصحة الألماني ينس شبان

برلين - (د ب أ):

أعلن وزير الصحة الألماني، ينس شبان، اليوم الجمعة أن بلاده قررت تصنيف دولة جنوب أفريقيا كمنطقة متحور كورونا، بسبب المتحور الجديد B.1.1.529، مضيفا أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الليلة، موضحا أنه لن يُسمح لشركات الطيران سوى بإعادة المواطنين الألمان من هناك إلى ألمانيا.

وأضاف شبان أن هذا سينطبق أيضا على دول مجاورة لجنوب أفريقيا إذا اقتضى الأمر.

وقال شبان: "نحن قلقون بشأن هذا المتغير المكتشف حديثا، لذلك نتصرف بشكل استباقي وعلى نحو مبكر. آخر ما ينقصنا الآن هو تسلل متغير جديد يسبب المزيد من المشكلات".

ينس شبان متحور كورونا ألمانيا برلين وزير الصحة الألماني

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