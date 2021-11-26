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إسرائيل: إصابة بسلالة كورونا الجديدة المُكتشفه في جنوب إفريقيا

11:37 ص الجمعة 26 نوفمبر 2021
إسرائيل: إصابة بسلالة كورونا الجديدة المُكتشفه في جنوب إفريقيا

فيروس كورونا

تل أبيب - (د ب أ):

سجلت إسرائيل إصابة بمتغير جديد من فيروس كورونا المستجد تم اكتشافه مؤخرا في دول واقعة جنوبي قارة إفريقيا، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة.

وقالت الوزارة اليوم الجمعة إنه تم اكتشاف المتغير الجديد بعد فحص رجل عاد من ملاوي إلى إسرائيل. واشتبهت السلطات في إصابة شخصين آخرين قادمين من الخارج بالسلالة نفسها، ووضعتهما قيد الحجر الصحي، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وحظر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أمس الخميس السفر إلى الدول التي تم اكتشاف السلالة بها، ويبحث تعليق رحلات الطيران القادمة من هذه الدول.

وقررت بريطانيا بالفعل، وبشكل مؤقت، حظر رحلات الطيران من جنوب إفريقيا وخمس دول مجاورة بسبب مخاوف انتشار السلالة الجديدة.

ولا يزال العلماء يحاولون تحديد ما إذا كانت السلالة، التي يطلق عليها اسم B.1.1529أشد عدوى أو فتكا من السلالات السابقة.

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