بسبب سلالة كورونا الجديدة.. الاتحاد الأوروبي يقترح وقف السفر الجوي من جنوب قارة أفريقيا

بروكسل - (د ب أ):

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سوف يقترح وقف حركة السفر الجوي من جنوب القارة الإفريقية في ظل تزايد المخاوف بشأن السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تنتشر في تلك المنطقة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فان دير لاين قولها في تغريدة على موقع تويتر إن الكتلة "سوف تقترح، بالتنسيق الوثيق مع الدول الأعضاء، تفعيل مكابح الطوارئ من أجل وقف السفر الجوي من منطقة جنوب القارة الافريقية بسبب المخاوف من السلالة الجديدة المتحورة".

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من قيام الاتحاد الأوروبي بمراجعة قواعد السفر الخاصة به من أجل تسهيل الانتقال بين الدول الأعضاء وإليها.

وتتزايد المخاوف بشأن المتغير الجديد لفيروس كورونا تم رصده في جنوب إفريقيا.

وأكد المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب إفريقيا أمس الخميس أنه تم اكتشاف 22 حالة إصابة بالسلالة B.1.1529 في البلاد ، وقال إنه من المتوقع تسجيل حالات إصابة أخرى مع استمرار التحليل الجيني.

وصنفت منظمة الصحة العالمية السلالة أمس الأول الأربعاء كأحد "السلالات الخاضعة للمراقبة"، وقالت إن أقدم العينات الموثقة كانت من عدة دول في تشرين ثان/نوفمبر.

ومن جانبها، أعلنت إسرائيل وبريطانيا أمس الخميس فرض قيود جديدة على السفر على العديد من الدول الأفريقية بسبب مخاوف بشأن سلالة جديدة من فيروس كورونا.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بعد اجتماع خاص إن إسرائيل علقت السفر من جنوب إفريقيا وليسوتو وبوتسوانا وزيمبابوي وموزمبيق وناميبيا وإسواتيني بشكل فوري.

ولم يعد بإمكان الأجانب السفر إلى إسرائيل من تلك الدول، ويجب على الإسرائيليين العائدين من هناك الخضوع للحجر الصحي لمدة تصل إلى 14 يوما في فندق مخصص لفيروس كورونا. ويمكنهم الخروج من الحجر الصحي بعد أسبوع إذا أعادوا إجراء فحص "بي سي أر" وكانت نتيجته سلبية.

وفي بريطانيا، قال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، إن بلاده ستعلق رحلات الطيران من جنوب إفريقيا وناميبيا وليسوتو وبوتسوانا وإيسواتيني وزيمبابوي اعتبارا من منتصف نهار اليوم الجمعة، وستُضاف جميع الدول الست إلى القائمة الحمراء في لندن.