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تحالف دعم الشرعية باليمن يستهدف معسكر دار الرئاسة بصنعاء

08:26 ص الجمعة 26 نوفمبر 2021
تحالف دعم الشرعية باليمن يستهدف معسكر دار الرئاسة بصنعاء

تحالف دعم الشرعية

الرياض- (أ ش أ):

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ غارات جوية لمعسكرات وأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، استهدف خلالها معسكر دار الرئاسة استجابة للتهديد وبعد عملية استخبارية دقيقة.

وأشار التحالف، في بيان أوردته قناة (الإخبارية السعودية)، إلى أنه تم رصد تحركات لنقل أسلحة نوعية بعد الاستهداف الأخير للمعسكر، مشيرا إلى أن القيادات الإرهابية والقدرات النوعية أهداف مشروعة على مدار الساعة.

وأكد اتخاذ الإجراءات الوقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية، مشددا على أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

كان التحالف أعلن الأربعاء الماضي، عن تدمير ورش للصواريخ الباليستية والمسيرات ومخازن تحت الأرض بصنعاء، لافتا إلى أن الميليشيا تعيد تأهيل استخدام المعسكرات والمواقع للتمويه في صنعاء؛ وأن المتورطين بالعمليات العدائية والقيادات الإرهابية هم أهداف عسكرية مشروعة.​

هذا المحتوى من

Asha
تحالف دعم الشرعية صنعاء اليمن

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