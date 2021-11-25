ولي عهد البحرين يشيد بالنجاح المتميز الذي يحققه معرض "إكسبو 2020 دبي"

أبوظبي - (أ ش أ):

أشاد ولي عهد مملكة البحرين رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، اليوم الخميس، بالنجاح المتميز الذي يحققه معرض "إكسبو 2020 دبي" وما يجذبه من اهتمامٍ عالمي يعزز من مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة على حدٍ سواء، معربًا عن تمنياته للإمارات بمزيدٍ من التقدم والتطور على جميع الأصعدة.

جاء ذلك، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين، لدى لقائه نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، وذلك في إطار زيارته لدولة الإمارات لحضور فعالية اليوم الوطني بجناح مملكة البحرين في معرض إكسبو 2020 بدبي.

وأكد ولي عهد البحرين أن الروابط الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة تشهد على الدوام تطورًا مستمرًا على كافة صعد التعاون والتنسيق المشترك في ظل ما تحظى به مساراتها من حرصٍ واهتمامٍ بتنميتها، مشيرًا إلى أهمية مواصلة ترسيخ مستويات العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يعود عليهما بالنماء والازدهار.