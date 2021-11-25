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البحرين تعرب عن تعاطفها مع روسيا جراء اندلاع حريق في منجم في سيبيريا

10:22 م الخميس 25 نوفمبر 2021
البحرين تعرب عن تعاطفها مع روسيا جراء اندلاع حريق في منجم في سيبيريا

البحرين

المنامة - (أ ش أ):

أكدت وزارة الخارجية البحرينية اليوم الخميس، تعاطف المملكة مع روسيا الاتحادية حكومة وشعبًا جراء الحريق الذي اندلع في أحد المناجم في مقاطعة كيميروفو بسيبيريا، مما أسفر عن وفاة عدد من الأشخاص وإصابة العشرات.

وأعربت الوزارة فى بيان لها -أوردته وكالة أنباء البحرين - عن خالص تعازيها لأهالي الضحايا، متمنية لجميع المصابين الشفاء العاجل.

هذا المحتوى من

Asha
البحرين روسيا سيبيريا وزارة الخارجية البحرينية

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