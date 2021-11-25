البحرين تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف مركبة دورية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة في الصومال

المنامة - (أ ش أ):

أدانت وزارة الخارجية البحرينية اليوم الخميس التفجير الإرهابي الذي استهدف مركبة دورية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة في مدينة مقديشو بجمهورية الصومال الفيدرالية، مما أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين بجروح .

وأعربت الوزارة فى بيان لها أوردته وكالة انباء البحرين - عن صادق التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مجددة موقف مملكة البحرين الثابت من رفض كافة أشكال الإرهاب والعنف.

وكانت قيادة الشرطة الوطنية الصومالية قد أدانت اليوم مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 17 آخرين بجروح، جراء هجوم بسيارة ملغومة بالقرب من مدرسة المعاصر بمديرية حي هدون في العاصمة مقديشو.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) عن قيادة الشرطة أن انفجار السيارة المفخخة استهدف مركبة دورية تابعة للأمم المتحدة، كانت تمر في الشارع.. كما أسفر التفجير عن أضرار مادية جسيمة.

وعلى الفور، طوقت أجهزة الأمن المكان للتحقيق في ملابسات التفجير، بينما قامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين والجثث إلى المستشفيات.

وكان موقع "جاروي أونلاين" المحلي نقل عن شهود عيان أن تبادلا لإطلاق النار استمر لفترة وجيزة بعد الانفجار الذي وقع بالعاصمة في ساعة الذروة الصباحية.

وأعلنت "حركة الشباب الإسلامية" مسؤوليتها عن الانفجار القوي الذي هز العاصمة، وأطلق عمودا من الدخان فوق المدينة.. وقال شهود إن أصداء أعيرة نارية ترددت في انحاء المدينة.

وتنفذ حركة الشباب المتطرفة من حين لآخر هجمات تفجيرية وبالأسلحة النارية في الصومال وأماكن أخرى في إطار حربها على الجيش الصومالي وقوة "أميصوم" التابعة للاتحاد الإفريقي التي تساعد في الدفاع عن الحكومة المركزية.