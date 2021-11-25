الأمين العام لمجلس التعاون يهنئ الإمارات بانتخاب مفتشها العام رئيسا لـ"الإنتربول"

الرياض - (أ ش أ):

هنأ الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، اليوم الخميس، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بانتخاب المفتش العام في وزارة الداخلية بدولة الإمارات اللواء الدكتور أحمد الرئيسي، رئيسًا للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول".

وأوضح الأمين العام أن فوز اللواء الرئيسي يعتبر إنجازاً كبيراً لكل خليجي وعربي كونه أول عربي يتولى هذا المنصب الرفيع منذ تأسيس المنظمة، مؤكدا أن هذا الانتخاب يعتبر مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء دول مجلس التعاون، متمنيا للواء أحمد الرئيسي كل التوفيق في مهامه الجديدة.

كما هنأ على هذا الفوز نائب الرئيس رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ووزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ سيف بن زايد آل نهيان.