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السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ولي عهد أبو ظبي

09:50 م الخميس 25 نوفمبر 2021
السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ولي عهد أبو ظبي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

(مصراوي):

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي.

وأوضحت وكالة الانباء الإماراتية، أن الاتصال الهاتفي تناول العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين، وسبل تنميته وتوسيع آفاقه بما يحقق تطلعاتهما ومصالحهما المشتركة.

كما تم استعراض عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مؤكدين حرصهما المتبادل على مواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين بشأن العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز العلاقات الأخوية ومصالح البلدين ويرسخ أسس الأمن والاستقرار في المنطقة العربية.

السيسي ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان

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