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وزير الخارجية السعودي: حريصون على تعزيز العلاقات مع البرازيل

09:36 م الخميس 25 نوفمبر 2021
وزير الخارجية السعودي: حريصون على تعزيز العلاقات مع البرازيل

الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

الرياض / برازيليا - (أ ش أ):

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم الخميس، حرص المملكة على تعزيز العلاقات الثنائية مع جمهورية البرازيل .

جاء ذلك - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية - خلال لقائه وزير العلاقات الخارجية البرازيلي كارلوس ألبيرتو فرانسا، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية البرازيل

تناول اللقاء العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، منها تطلع البلدين إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية نحو شراكة وثيقة في مختلف المجالات، وأهمية تكثيف العمل الثنائي المشترك في القضايا الإقليمية والدولية التي تخدم مصالح البلدين ، بالإضافة إلى دور البلدين في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ومنها مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل .

كما تطرق الجانبان إلى الجهود الدولية الهادفة لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب.

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Asha
وزير الخارجية السعودي البرازيل فيصل بن فرحان بن عبدالله

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