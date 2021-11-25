الجيش الوطني اليمني: مقتل عدد من مسلحي مليشيا الحوثي خلال إحباط عملية تسلل في صعدة
صنعاء - (أ ش أ):
تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم الخميس، من مقتل عدد من مسلحي مليشيا الحوثي الانقلابية خلال محاولتهم للتسلل إلى أحد مواقع الجيش في مديرية باقم بمحافظة صعدة .
وقال قائد محور آزال قائد اللواء 102 مشاه العميد ياسر المعبري - في تصريح أوردتها القناة (اليمنية) الإخبارية - إن عددا من مسلحي ميليشيا الحوثي الارهابية لقوا مصرعها بعمليات قنص ناجحة نفذها عدد من وحدة القناصين في الجيش الوطني، بعد عملية رصد لمحاولة تسلل حوثية الى أحد المواقع.
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