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الجيش الوطني اليمني: مقتل عدد من مسلحي مليشيا الحوثي خلال إحباط عملية تسلل في صعدة

08:23 م الخميس 25 نوفمبر 2021
الجيش الوطني اليمني: مقتل عدد من مسلحي مليشيا الحوثي خلال إحباط عملية تسلل في صعدة

الجيش الوطني اليمني

صنعاء - (أ ش أ):

تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم الخميس، من مقتل عدد من مسلحي مليشيا الحوثي الانقلابية خلال محاولتهم للتسلل إلى أحد مواقع الجيش في مديرية باقم بمحافظة صعدة .

وقال قائد محور آزال قائد اللواء 102 مشاه العميد ياسر المعبري - في تصريح أوردتها القناة (اليمنية) الإخبارية - إن عددا من مسلحي ميليشيا الحوثي الارهابية لقوا مصرعها بعمليات قنص ناجحة نفذها عدد من وحدة القناصين في الجيش الوطني، بعد عملية رصد لمحاولة تسلل حوثية الى أحد المواقع.

هذا المحتوى من

Asha
الجيش الوطني اليمني مليشيا الحوثي صنعاء الارهاب

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