كوريا الجنوبية تشكل هيئة استشارية لحظر لحوم الكلاب

سول - (د ب أ):

تعتزم حكومة كوريا الجنوبية تشكيل هيئة استشارية حول مسألة حظر الاستهلاك المثير للجدل للحوم الكلاب في البلاد.

وأفادت وزارة الزراعة اليوم الخميس، بأن الهيئة المزمع تشكيلها والتي تتألف من 20 عضوا ، ستضم خبراء وأعضاء من منظمات خاصة ومسئولين حكوميين، والهدف من ذلك هو تعزيز النقاش حول هذه القضية المثيرة للجدل .

وقال رئيس الوزراء كيم بو كيوم في اجتماع تنسيق حكومي، إن الجدل حول استهلاك لحوم الكلاب قائم منذ أكثر من 30 عاما ، حسبما افادت وكالة أنباء يونهاب الكورية. وأضاف أن هذا بدأ عندما أقيمت دورة الألعاب الأوليمبية عام 1988 في سول.

ومن المفترض أن تتوصل الهيئة المزمعة إلى " توافق مجتمعي " حول هذه القضية بحلول أبريل المقبل .

وقد اكتسب النقاش زخما مؤخرا بعد أن اقترح الرئيس مون جيه إن، في أيلول/سبتمبر الماضي، أنه يتعين على الكوريين أن "يراجعوا بعناية الحظر المفروض على استهلاك لحوم الكلاب".

ويشار إلى أن الرئيس مون من محبي الكلاب.

ويحاول نشطاء حقوق الحيوان عبثا منذ سنوات فرض حظر قانوني على استهلاك لحوم الكلاب في كوريا الجنوبية . وتكافح لرابطة الكورية للحوم الكلاب، من بين آخرين، ضد ذلك.