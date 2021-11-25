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السلطات المغربية تقرر تعليق الرحلات الجوية من وإلى فرنسا

07:42 م الخميس 25 نوفمبر 2021
السلطات المغربية تقرر تعليق الرحلات الجوية من وإلى فرنسا

الخطوط الجوية المغربية

الرباط - (أ ش أ):

أعلنت السلطات المغربية، اليوم الخميس، تعليق الرحلات الجوية المنتظمة للمسافرين، من وإلى فرنسا، وذلك ابتداء من يوم غد الجمعة 26 نوفمبر على الساعة 11 ليلا و59 دقيقة حتى إشعار آخر.

وأوضح بيان للجنة بين الوزارية للتنسيق وتتبع نظم السفر الدولي خلال جائحة كوفيد-19، أنه ومن أجل الحفاظ على المكاسب التي وصل لها المغرب في مجال إدارة جائحة كوفيد – 19، ومواجهة تدهور الوضع الصحي في بعض بلدان الجوار الأوروبي، تقرر تعليق الرحلات الجوية المنتظمة من وإلى فرنسا.

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