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القبض على عشرات المحتجين على أزمة العملة التركية

06:59 م الخميس 25 نوفمبر 2021
القبض على عشرات المحتجين على أزمة العملة التركية

الليرة التركية

إسطنبول - (د ب أ):

أعلنت محامية اليوم الخميس القبض على عشرات الأشخاص في تركيا عقب احتجاجات في عدة مدن بشأن أزمة العملة.

وقالت ياجمور كافاك عضوة رابطة المحامين التقدميين في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه تم اعتقال 68 شخصا على خلفية المظاهرات التي تم تنظيمها مساء أمس الأربعاء.

وأضاف أنه تم الإفراج عنهم جميعا تقريبا لكن ما زالت التحقيقات جارية بشأنهم.

ودعت منظمات مختلفة لتنظيم احتجاجات. وأظهرت لقطات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عمليات اعتقال عنيفة.

وتراجعت الليرة مرة أخرى مقابل الدولار واليورو أمس الأول الثلاثاء.

وانتشر على موقع تويتر، وسم مثل "استقالة أردوغان"، إلى جانب وسم من مؤيدي الحكومة.

وأظهرت استطلاعات الرأي أن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان فقدت نسبة كبيرة من التأييد في الآونة الأخيرة.

الليرة التركية أزمة العملة التركية إسطنبول

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