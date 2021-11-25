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العراق تسير رحلتين جويتين لإجلاء رعاياها العالقين على حدود بيلاروسيا وبولندا

05:28 م الخميس 25 نوفمبر 2021
العراق تسير رحلتين جويتين لإجلاء رعاياها العالقين على حدود بيلاروسيا وبولندا

شركة الخطوط الجوية العراقية

بغداد - (أ ش أ):

أعلنت وزارة النقل متمثلة بالشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، اليوم الخميس، تسييرها رحلتين جويتين استثنائيتين؛ لإجلاء المواطنين العراقيين العالقين بين الحدود البيلاروسية البولندية.

وقال مدير عام الشركة عباس عمران - في بيان - "إنه استناداً لتوجيهات وزير النقل ناصر حسين الشبلي وبعد استحصال الموافقات الرسمية من الجهات المختصة تم تسيير رحلتين مباشرتين من مطار بغداد الدولي إلى مطار مينسك لإجلاء المواطنين العراقيين"، مضيفا أنه جرى توفير الجوانب المطلوبة لخدمة الوافدين لاسيما وانهم يعانون من أوضاع إنسانية حرجة.

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Asha
شركة الخطوط الجوية العراقية بيلاروسيا بولندا وزارة النقل

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