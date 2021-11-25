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لأول مرة.. رجل يحصل على عين اصطناعية باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد

04:28 م الخميس 25 نوفمبر 2021
لأول مرة.. رجل يحصل على عين اصطناعية باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد

ستيف فارز اول شخص يحصل على عين اصطناعية أنتجت بتقن

لندن- (بي بي سي):

سيصبح ستيف فارز أول شخص في العالم يحصل على عين اصطناعية أنتجت باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد.

ويجري فارز الجراحة في مستشفى مورفيلد، الواقعة شرقي العاصمة البريطانية لندن، يوم الخميس.

ومن المنتظر أن تصبح العين الجديدة بداية لتقنية توفر أعينا أفضل، وأكثر فاعلية من الأعين الاصطناعية المعتادة.

وينتظر أن تقلل التقنية الجديدة وقت الانتظار في مستشفيات بريطانيا بالنسبة للمرضى الذين يحتاجون لتركيب أعين اصطناعية إلى النصف لتصبح فترة الانتظار نحو ثلاثة أسابيع فقط بدلا عن شهر ونصف.

وقال فارز، وهو في الأربعينات من عمره: "لقد كنت بحاجة لعين اصطناعية، منذ كنت بسن العشرين، ولطالما شعرت بالقلق حيال ذلك".

وأضاف "قبل أن أخرج من منزلي، غالبا ما أنظر مرة أخرى إلى المرآة، ولم أكن أحب منظر عيني".

وواصل قائلا "أما العين الجديدة، فتبدو طبيعية، ومع استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد ستكون أفضل، وأفضل".

ومن المعتاد أن يجري الأشخاص الذين يحتاجون عينا اصطناعية، جلسة تستمر نحو ساعتين لمسح محجر العين بشكل كامل، باستخدام أشعة التصوير قبل طباعة العين المناسبة.

وسوف تقلل التقنية الجديدة فترة إنتاج العين الاصطناعية إلى ما يتراوح بين أسبوعين و3 أسابيع.

وعبر مانديب ساجو، أخصائي البصريات في المستشفى، عن تحمس فريق العمل لبدء استخدام العين الرقمية الجديدة، والتعرف على أوجه الاختلاف بينها وبين العين الاصطناعية المعتادة بشكل عملي.

وقال ساجو "سوف تقلل وقت الانتظار بالنسبة للمرضى بكل تأكيد".

هذا المحتوى من

BBC
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