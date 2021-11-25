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أستراليا ترسل قوات حفظ سلام إلى جزر سليمان في المحيط الهادئ

02:35 م الخميس 25 نوفمبر 2021
أستراليا ترسل قوات حفظ سلام إلى جزر سليمان في المحيط الهادئ

إحراق المباني

هونيارا- (بي بي سي):

وافقت أستراليا على نشر قوة حفظ سلام في جزر سليمان، التي تشهد لليوم الثاني على التوالي أعمال نهب وإحراق مباني في العاصمة هونيارا.

وتأتي تلك الخطوة بعد طلب حكومة دولة جزر سليمان من أستراليا المساعدة في ضبط الأمن، إذ بدأ المتظاهرون المناهضون للحكومة باستهداف الشركات والبنوك والمتاجر.

وكانت أعمال العنف قد انطلقت من الحي الصيني وتوسعت إلى باقي أنحاء العاصمة.

وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي أعمدة الدخان تتصاعد فوق المباني المحترقة في عاصمة هذه الدولة الواقعة في المحيط الهادي.

وعلى الرغم من فرض الحكومة حظر تجول بعد محاولة المتظاهرين اقتحام البرلمان يوم الأربعاء، إلا أن شهود عيان يشككون بقدرة الشرطة المحلية على احتواء العنف.

وخرج المتظاهرون للاحتجاج على ما يقولون إنه قلة الاستثمار الحكومي في بعض الجزر، حاول خلالها متظاهرون اقتحام البرلمان وطالبوا رئيس الوزراء بالاستقالة.

كما عارضت الحكومة المحلية في الجزيرة بشدة قرار رئيس الوزراء في جزر سليمان نقل الاعتراف الدبلوماسي من تايوان إلى الصين في 2019.

هذا المحتوى من

BBC
إحراق مباني هونيارا أستراليا قوات حفظ سلام جزر سليمان

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