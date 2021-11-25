Masrawy logo white

حالات الإصابة بكورونا تعاود الارتفاع في الولايات المتحدة

03:00 ص الخميس 25 نوفمبر 2021
حالات الإصابة بكورونا تعاود الارتفاع في الولايات المتحدة

أرشيفية

واشنطن - (د ب أ):
عاودت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الارتفاع مجددا، بعد انخفاض على نحو مطرد منذ منتصف أيلول/سبتمبر.

وزادت حالات الإصابة الجديدة بنسبة 25% على الصعيد الوطني في الأسبوعين الماضيين. وفي 14 ولاية، ارتفعت الحالات بنسبة 40% أو أكثر، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.

وسجلت مناطق الغرب الأوسط ارتفاعا كبيرة، وهي المنطقة التي بلغت فيها حالات الإصابة أعلى مستوى لها على الإطلاق في مثل هذا الوقت من العام الماضي. وتشهد ميشيجان ومينيسوتا، اللتان لم تشهدا سوى موجات متواضعة خلال موجة أواخر الصيف، أكبر عدد من الحالات للفرد الواحد في البلاد.

وعلى الصعيد الوطني، يبلغ المتوسط اليومي لعدد مصابي كورونا في المستشفيات حوالي 50 ألف مريض، أي نصف ما كان عليه خلال ذروة سبتمبر. ولكن في معظم الولايات التي ارتفعت فيها الحالات بشكل كبير في الأسبوعين الماضيين، بدأت حالات دخول المستشفيات في الارتفاع أيضا.

وأشارت الصحيفة إلى أن معدل التطعيم العام أعلى في الولايات المتحدة الآن مما كان عليه خلال موجة الصيف، مما يعني أن المزيد من الناس محصنون من الأعراض الحادة للمرض، لكن تراجع المناعة يمكن أن يلعب دورا أيضا، حسبما قالت لورين أنسيل مايرز، عالمة الأوبئة في جامعة تكساس.​

الولايات المتحدة فيروس كورونا حالات وفاة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
901

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

239

متعافون اليوم

353024

إجمالي الإصابات

20109

إجمالي الوفيات

293613

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -57 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا