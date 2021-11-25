بدء جلسات اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا والعالم الإسلامي"

السعودية - (أ ش أ)

انطلقت جلسات أعمال اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا والعالم الإسلامي" الأربعاء، والتي انعقدت تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمحافظة جدة تحت شعار "الحوار وآفاق التعاون" بجلسة عن ثقافة التسامح، وذلك ضمن الحوار والتفاهم المشترك بين أتباع الأديان المختلفة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الجلسة الثانية تناولت التحديات والفرص التي توجه تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين روسيا والعالم الإسلامي، فيما تطرقت الجلسة الثالثة إلى فرص تشكيل نماذج تطوير جديدة "الإرهاب باعتباره تهديدًا على السلام والاستقرار الدوليين"، وفي الجلسة الرابعة قدم ملخص نتائج اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا والعالم الإسلامي".