خليفة ميركل المحتمل يتعهد بالعمل على حماية المناخ ويحذر من انتشار كورونا

برلين - (د ب أ)

أعلن مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني لمنصب المستشار، أولاف شولتس، اليوم الأربعاء عن وضع خطط لتتجاوز ألمانيا المرحلة الباقية من جائحة كورونا ووضع البلاد في مكانة الرائد في مجال حماية المناخ.

يأتي ذلك في إطار استعداد شولتس لخلافة المستشارة المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل.

وأثناء تقديمه مع شركاء ائتلاف "إشارة المرور" لمعاهدة الائتلاف، قال شولتس: "العالم في حالة اضطراب وليس بمقدورنا أن نقف مكتوفي الأيدي".

وأضاف شولتس، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج: "إذا سيطرنا على هذه الاضطرابات فستكون هناك فرص عظيمة".

وقدم شولتس مع الخضر والليبراليين معاهدة الائتلاف وذلك بعد مفاوضات مكثفة استمرت على مدار ما يقرب من شهرين، وجاءت هذه المعاهدة لتنهي حقبة المستشارة ميركل التي استمرت 16 عاما.

وأعلن ائتلاف "إشارة المرور" اعتزامه تسريع وتيرة الاقتصاد الأخضر حيث سيعمل على تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري مع تسريع وتيرة التخلي عن الفحم وتوسيع نطاق مصادر الطاقة المتجددة بالإضافة إلى فرض تسعيرة على الانبعاثات الكربونية.