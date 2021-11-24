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تحطم قارب في بحر المانش يودي بحياة 30 مهاجرًا

08:56 م الأربعاء 24 نوفمبر 2021
تحطم قارب في بحر المانش يودي بحياة 30 مهاجرًا

أرشيفية


لندن - (بي بي سي)

أسفر تحطم قارب في بحر المانش الذي يفصل بين بريطانيا وفرنسا عن وفاة ما لا يقل عن 30 من المهاجرين.

ووصف رئيس الوزراء الفرنسي حادث غرق القارب بالـ" مأساوي" قائلا إن من قضوا نحبهم في الحادث كانوا ضحايا " للمهربين المجرمين".

وتعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأن تبذل بلاده كل ما بوسعها لوقف عمليات تهريب البشر.

هذا المحتوى من

BBC
بحر المانش غرق مركب تحطم قارب مهاجرين

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