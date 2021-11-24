تحطم قارب في بحر المانش يودي بحياة 30 مهاجرًا



لندن - (بي بي سي)

أسفر تحطم قارب في بحر المانش الذي يفصل بين بريطانيا وفرنسا عن وفاة ما لا يقل عن 30 من المهاجرين.

ووصف رئيس الوزراء الفرنسي حادث غرق القارب بالـ" مأساوي" قائلا إن من قضوا نحبهم في الحادث كانوا ضحايا " للمهربين المجرمين".

وتعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأن تبذل بلاده كل ما بوسعها لوقف عمليات تهريب البشر.