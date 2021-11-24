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البرهان يؤكد عزم الحكومة الانتقالية بالسودان على إكمال التحول الديمقراطي

08:42 م الأربعاء 24 نوفمبر 2021
البرهان يؤكد عزم الحكومة الانتقالية بالسودان على إكمال التحول الديمقراطي

عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني

السودان - (أ ش أ)

أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، عزم حكومة الفترة الانتقالية، على إكمال عملية التحول الديمقراطي وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في قيام انتخابات حرة ونزيهة تقود إلى حكومة مدنية منتخبة.

وأشاد البرهان، خلال لقائه اليوم الأربعاء مع المبعوث الخاص لمملكة النرويج للسودان وجنوب السودان أندريه ستناسن، بالعلاقات المتطورة بين الخرطوم وأوسلو.

من جانبه، رحب مبعوث النرويج بالإعلان السياسي الموقع بين رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، مؤكدا أن بلاده ستواصل جهودها لدعم السودان في كافة المجالات. وعبر عن تمنياته للسودان بدوام التقدم والازدهار.

هذا المحتوى من

Asha
عبد الفتاح البرهان التحول الديمقراطي السودان

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البرهان يؤكد عزم الحكومة الانتقالية بالسودان على إكمال التحول الديمقراطي

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