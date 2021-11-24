بريطانيا تطلب من رعاياها مغادرة إثيوبيا

لندن - (بي بي سي)

حثت الحكومة البريطانية جميع رعاياها على مغادرة إثيوبيا على الفور نتيجة الصراع المسلح الذي يتفاقم بسرعة خطيرة.

وقالت مسؤولة شؤون إفريقيا في الحكومة البريطانية إن القتال يقترب من العاصمة أديس أبابا.

وحثت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وتركيا رعاياها على مغادرة البلاد. كما أجلت الأمم المتحدة عائلات موظفيها.

وقالت إيرلندا إن السلطات الإثيوبية طردت أربعة من دبلوماسييها بسبب الموقف الإيرلندي من الصراع.

وقال رئيس الوزراء آبي أحمد يوم الاثنين إنه سيذهب إلى خط المواجهة لقيادة قوات الدفاع بنفسه في البلاد في مواجهة المتمردين.